«Вообще ничего не показала»: Олич раскритиковал сборную России

Бывший наставник тренер московского ЦСКА, а ныне ассистент главного тренера в сборной Хорватии Ивица Олич выразил мнение, что национальная команда России слабо выступила в заключительном туре квалификации чемпионата мира 2022 года. По его словам, за всю игру подопечные Валерия Карпина создали всего три момента. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тяжёлые погодные условия. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться. Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего три момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и два-три забивать, — заявил Олич.

По словам специалиста, сборная Хорватии на высоком уровне провела весь отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Олич заявил, что «шашечные» хорошо смотрелись в игре со сборной России, но долгое время мяч не шёл в ворота Матвея Сафонова.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее легендарный специалист Юрий Сёмин выразил мнение, что команда Хорватии превосходит сборную России в индивидуальном мастерстве, но это не помогло ей создать опасные моменты у ворот Матвея Сафонова. Как сказал наставник, победить подопечным Златко Далича помогла случайность.