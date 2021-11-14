Сёмин: Хорватия практически ничего не создала у ворот России

Легендарный специалист Юрий Сёмин выразил мнение, что команда Хорватии превосходит сборную России в индивидуальном мастерстве, но это не помогло ей создать опасные моменты у ворот Матвея Сафонова. Как сказал наставник «Чемпионату», победить подопечным Златко Далича помогла случайность.

Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие. Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить, — сказал Сёмин.

Бывший наставник «Локомотива» отметил, что у России есть талантливая и молодая сборная, которая в состоянии добиться прогресса в будущем. Сёмин добавил, что отечественная команда была хорошо готова к противостоянию с соперником.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко не смог объяснить действия защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова в эпизоде с пропущенным голом в матче с командой Хорватии. Он сравнил данную ошибку с ляпом Александра Филимонова в матче отбора на Евро-2000 с Украиной.