https://static.news.ru/photo/64e1c6ca-e363-11e9-8a8f-fa163e074e61_660.jpg Ведран Чорлука Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука на предматчевой пресс-конференции заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико».

Нет, мы весь прошлый год старались, вышли на такие высокие позиции. Для нас одно удовольствие играть с такой командой, отдадим все силы, будем играть без страха, — сказал Чорлука.

Футболист отметил, что в команде помнят игру с «Атлетико» полтора года назад. В 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 «Локомотив» дважды уступил мадридской команде с крупным счётом.

Тогда они заслуженно нас обыграли. Но это было давно, сейчас у нас другая команда. Конечно, мы постараемся не совершать тех ошибок, которые совершали ранее. Надеемся, что будет лучше, — добавил Чорлука.

Защитник добавил, что команда ещё не разбирала игры «Атлетико», но подчеркнул, что это очень качественная команда с хорошим тренером.

«Локомотив» примет «Атлетико» на домашней арене 1 октября, матч начнется в 22:00 мск.

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может вернуться на поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера», писал News.ru.