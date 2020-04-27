Член совета директоров «Локомотива»: сезон РПЛ можно доиграть за 45 дней

https://static.news.ru/photo/9ebef3f6-887a-11ea-909b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов заявил, что сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) можно доиграть за 45 дней.

Чемпионат можно закончить, причём со зрителями. Восемь игр за 45 дней, например, 15 июня начинаем и 30 июля заканчиваем, — цитирует Филатова РИА Новости.

Он отметил, что август можно будет потратить на отдых и подготовку, а 1 сентября начать новый сезон.

Ранее полузащитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, как проводит время в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса в России. Футболист отметил, что старается не контактировать с людьми и уже месяц не был в центре Москвы. Тренировки он проводит дома, для этого заказал велотренажёр и несколько приборов для тренировки мышц верхней части тела, писал NEWS.ru.