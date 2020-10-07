Червиченко связал уход Евсеева из «Уфы» с водоворотом спартаковских интриг

https://static.news.ru/photo/c64d32dc-089c-11eb-ad43-fa163e074e61_660.jpg Вадим Евсеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Вадима Евсеева с должности главного тренера «Уфы».

Мне непонятно это решение. Евсеев неплохой тренер, команда добивалась неплохих результатов. То, что из «Уфы» ушли хорошие игроки, это не его вина. Результаты упали в последнее время во многом из-за того, что «Уфа» попал в водоворот спартаковских интриг, когда «красно-белые» пытались создать пул вместе с башкирским коллективом и «Химками». В результате команды, которые вошли в этот пул, очень штормит, — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также специалист назвал возможную причину увольнения Вадима Евсеева.

В таких вопросах очень хочется выслушать аргументы стороны, которая приняла такое решение. А то у нас увольняют тренеров, но никто не говорит о причинах. На мой взгляд, Евсеев был не хуже и не лучше других тренеров. За свою команду он всегда переживал. Может быть, он начал требовать каких-то игроков для усиления. А у нас как заведено, те, кто командами руководят, любят требовать результат, при этом не давая необходимых игроков, а потом тренер становится самым крайним, — заключил он.

7 октября «Уфа» объявила о расторжении контракта с Вадимом Евсеевым. «Уфа» занимает предпоследнее место (15) в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после десяти туров.

Ранее NEWS.ru писал, что когда Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Уфы» и сменил Томаса Цорна в аналогичной должности в столичном «Спартаке», все дружно принялись наклеивать на башкирский клуб ярлык неофициального фарм-клуба «красно-белых». Считалось, что владелец столичного клуба Леонид Федун наносит таким способом ответный удар питерской империи «Газпрома», имеющей похожую «дочернюю» команду в Сочи. Однако уже в третьем туре РПЛ миф об «особых отношениях» между бывшим и нынешним клубами Газизова был развеян. «Спартак» пропустил в Уфе быстрый гол и сумел в итоге лишь отыграться. Надо было видеть лицо главного тренера башкирской команды Вадима Евсеева и услышать его короткий, но выразительный спич в послематчевом флэш-интервью.