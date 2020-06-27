Черевченко о матче с «Ростовом»: видимо, мы не вышли из раздевалки

https://static.news.ru/photo/c18884ee-b95b-11ea-baa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcarsenaltula

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко обвинил футболистов в недостаточной концентрации в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Предупреждали футболистов, что в любой игре первые 15-20 минут должна быть концентрация и полное внимание. Часто команды хотят забить гол в течение пяти минут. Как говорится в футболе: видимо, не вышли из раздевалки, — цитирует Черевченко РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Ростова» нанесли поражение на своём поле тульскому «Арсеналу» в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:1.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин похвалил своих игроков за победу над «Арсеналом».