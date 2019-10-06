Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
Поздравляем «Локомотив» и желаем команде удачи в Лиге чемпионов. Начинать игру при счете 0:1 с такими командами не есть хорошо. Соперник отыгрался, затем привезли пенальти. «Локомотив» не позволял создавать моменты. Планы нарушены, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.
Черевченко также отметил, что у него нет вопросов к судейству по итогам матча.
Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал в национальную команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к отборочным матчам ЕВРО-2020 с Шотландией и Кипром, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен