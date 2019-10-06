https://static.news.ru/photo/1f395e36-e83f-11e9-9049-fa163e074e61_660.jpg Игорь Черевченко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.

Поздравляем «Локомотив» и желаем команде удачи в Лиге чемпионов. Начинать игру при счете 0:1 с такими командами не есть хорошо. Соперник отыгрался, затем привезли пенальти. «Локомотив» не позволял создавать моменты. Планы нарушены, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

Черевченко также отметил, что у него нет вопросов к судейству по итогам матча.

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