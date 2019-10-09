Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что команда не испытывает проблем с травмами.
Сегодня все тренировались в общей группе, никаких проблем нет, — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Он отметил, что проводит индивидуальные беседы с футболистами.
И на теории бывают индивидуальные беседы, потому что в клубах и сборной могут быть разные требования, и это не зависит от психологического состояния, — добавил специалист.
Матч отборочного турнира Евро-2020 между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.
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