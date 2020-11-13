Черчесов: сборную Турции ожидает большая ротация перед матчем с Россией

https://static.news.ru/photo/776eda22-267d-11eb-8fdf-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В составе сборной Турции перед матчем Лиги наций с Россией будет большая ротация. Такое предположение высказал главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.

Думаю, что завтра процентов 50 игроков, которые играли в матче с хорватами, возможно, не будут играть, — цитирует Черчесова РИА Новости.

По словам главного тренера сборной России, он свой первый матч в качестве тренера сборной провёл как раз с Турцией и за эти годы проанализировал тактику соперника. Сейчас турецкая сборная, конечно, играет немного по-другому, но ротация у них большая.

Черчесов добавил, что у турок игра мобильная, они всегда славились хорошей командой и качественными игроками, которые играют в хороших зарубежных клубах. Он также выразил надежду, что матч будет интересным.

Матч пятого тура Лиги наций состоится 15 ноября в Стамбуле. Ранее в товарищеском матче команда Турции сыграла вничью с хорватами (3:3).

Как писал NEWS.ru, Черчесов накануне товарищеского матча против Молдавии рассказал о решении вызвать в расположение национальной команды нападающего ЦСКА Фёдора Смолова. Вакантное место в нападении освободилось после того, как наставник не взял на сборы игрока «Зенита» Артёма Дзюбу.

О том, что форвард «сине-бело-голубых» не будет вызван в сборную, Черчесов сообщил после появления в Сети видеозаписи, на которой спортсмен занимается мастурбацией.