Черчесов прокомментировал первое поражение в «Ференцвароше»

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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что руководство клуба не влияет на формирование состава команды. По его словам, племянники главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова хорошо работают на тренировках, сообщает Sport24.

Все игроки у нас абсолютно равноправные. За последние два дня на тренировках Абубакар Кадыров и Архипов пробежали больше всех. Если работаешь, то не заслуживаешь права выйти на поле? — заявил...