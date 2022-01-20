Черчесов прокомментировал первое поражение в «Ференцвароше»
Черчесов о первом поражении с «Ференцварошем»: были моменты, которые меня не устроили
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:05, 20 января 2022
Станислав ЧерчесовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со словацким клубом ДАК. Это первое поражение «Ференцвароша» под руководством Черчесова. Специалист считает, что несмотря на результат, в игре были положительные моменты, сообщает пресс-служба венгерского клуба.
Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я не был доволен. У нас есть ещё неделя, чтобы подготовиться к началу чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесёт проблем, — говорится в сообщении.
Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. Станислав Черчесов руководил сборной РФ с 2016 года.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением об экс главном тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове. Он считает, что манеры специалиста оставляют желать лучшего.