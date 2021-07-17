Черчесов прервал отпуск и срочно вылетел в Москву

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в срочном порядке вылетел в Москву, прервав свой отпуск в Осетии. Он проведёт переговоры с будущим работодателем, сообщает «Чемпионат».

Неизвестно, кто именно зовёт Черчесова к себе на работу, пока есть информация только о факте вылета.

Станислав Черчесов покинул пост тренера сборной России после провала на Евро-2020. С ним 9 июля расторг контракт Российский футбольный союз. Сам тренер отказался от компенсации, но его штабу выплачена зарплата до конца года.

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что решение об уходе Черчесова было обоюдным. Сам экс главный тренер заявил, что его не увольняли, а он сам ушёл на «комфортных для себя» условиях.

Ранее сообщалось, что на прошедшем чемпионате Европы сильнее всех его разочаровала сборная России. Об этом заявил президент Союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка.