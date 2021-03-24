Черчесов отметил «шероховатости» в игре сборной России на Мальте

https://static.news.ru/photo/61bb71ec-8d2d-11eb-9089-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после выигрыша у Мальты (3:1) в первом матче отбора на футбольный чемпионат мира 2022 года заявил, что команда добилась главного — победы.

Мы взяли три очка, которые планировали. <...> Были шероховатости, мы долго не играли вместе. <...> Главное — победа и первое место в группе, — цитирует Черчесова Sports.ru.

Наставник национальной сборной добавил, что проблемы в организации игры вызвало отсутствие на сборах и на тактических тренировках Головина, Миранчука, Кудряшова и Жирова. Черчесов считает, что его подопечные допускали вольности при развитии атак и этим «немного помогли сопернику».

Ранее NEWS.ru сообщал, что отборочный этап к чемпионату мира — 2022 в Катаре стартовал. Сборная России начала его на Мальте, где с большим трудом смогла победить местную сборную. Учитывая, насколько катастрофически слабый состав у мальтийцев — там нет ни одного игрока высшей лиги хоть какого-нибудь европейского чемпионата, — счёт 3:1 выглядит крайне неубедительно.