«Черчесов должен вернуть деньги»: Боярский об отставке главного тренера

Актёр театра и кино, болельщик футбольного клуба «Зенит» и сборной России в разговоре с NEWS.ru заявил, что после отставки теперь уже бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен вернуть деньги.

Это ожидаемая новость. Мне жалко денег. Честно говоря, я не привык считать деньги в чужом кармане, но, по идее, Черчесов должен отдать те средства, которые он взял ни за что. Если мне дали денег и попросили поставить спектакль, а в итоге я бы сказал: «Извините, не получилось», то логично, что услышал бы в ответ: «Ну, как же так, Михаил Сергеевич, отдавайте деньги». Я бы постарался вернуть. Ведь это нечестно. Он должен. Команда заняла почётное первое место с конца — это какой-то кошмар, — сказал Боярский.

Он добавил, что согласился бы возглавить сборную, если бы знал ответ на вопрос, почему команда не показывает такой же результат, как «сине-бело-голубые».

Почему сборная России не может играть так, как «Зенит»? Если бы я знал ответ на этот вопрос, то занял бы место Черчесова. Ну по крайней мере на такую зарплату точно согласился бы, — заключил он.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова с занимаемой должности. Она одобрила решение Российского футбольного союза.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемпионате Европы — 2020 российская команда не смогла пройти групповой этап, заняв последнее место.