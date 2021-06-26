Чехия обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 2:0. На 68-й минуте отличился Томаш Нолс, спустя 12 минут преимущество чехов удвоил Патрик Шик. С 55-й минуты голландцы играли вдесятером после удаления защитника Маттиаса де Лигта. Российский арбитр Сергей Карасёв удалил его за игру рукой — фол последней надежды.

В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с командой Дании, которая 26 июня разгромила Уэльс — 4:0.

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) показал на видео самые смешные моменты Евро-2020.