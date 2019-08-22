Фёдор Чалов Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов вызван в молодежную сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Сербией и Болгарией.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), всего в список вошли 23 футболиста.

Встреча с сербами состоится 6 сентября в Саранске, с болгарами — 10 сентября в Софии.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба, писал News.ru.

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