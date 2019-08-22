Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов вызван в молодежную сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Сербией и Болгарией.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), всего в список вошли 23 футболиста.
Как вам состав молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ2021 с Сербией и Болгарией?— Сборная России (@TeamRussia)
pic.twitter.com/xwsUUKftPQ August 22, 2019
Встреча с сербами состоится 6 сентября в Саранске, с болгарами — 10 сентября в Софии.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба, писал News.ru.