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Бывший генеральный директор футбольного клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко прокомментировал заведение уголовного дела по факту оказания влияния на результат матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Чайкой» и «Черноморцем», который прошёл в мае 2019 года в селе Песчанокопское Ростовской области.

Я не работаю в «Урожае» с 1 июня. Клуб никак не фигурирует в деле, потому что уголовное дело заведено по поводу договорного матча «Чайка» — «Черноморец». Лично на меня не...