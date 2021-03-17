Чалов рассказал, почему ЦСКА уступил победу «Зениту»

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» на своё после проиграли со счётом 2:3.

Был какой-то период во втором тайме, когда потеряли инициативу. Пропустили гол, последовало удаление. Оценивать в такой ситуации матч очень тяжело. Но могу сказать, что даже вдесятером выглядели хорошо, забили гол, пошли отыграться, но, к сожалению, у нас это не получилось, — сказал Чалов на послематчевой пресс-конференции.

Также Чалов рассказал, как относится к тому, что сейчас получает меньше игрового времени.

Моё дело работать на каждой тренировке. Стараюсь показывать свою состоятельность через отведённое время на поле, — отметил футболист.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил поражение от «Зенита» в 23-м туре РПЛ. «Армейцы» на своём поле уступили со счётом 2:3. Футболисты питерского клуба обыграли «армейцев». Встреча прошла в столице, писал NEWS.ru.