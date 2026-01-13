Бывший тренер «Шинника» и «Балтики» скончался в Литве Литовский футбольный тренер Зелькявичюс умер на 83-м году жизни

Легендарный литовский футбольный специалист Беньяминас Зелькявичюс скончался на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба национальной футбольной федерации. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, а также всему футбольному сообществу страны.

Отмечается, что Зелькявичюс являлся выдающимся спортсменом, признававшимся лучшим футболистом Литвы в начале 1970-х годов. Большую часть своей игровой карьеры он посвятил вильнюсскому «Жальгирису».

Впоследствии он успешно перешел на тренерскую работу, где также добился значительных успехов. Именно под его руководством «Жальгирис» в 1987 году завоевал бронзовые медали чемпионата СССР.

Кроме работы с литовскими командами, специалист имел обширный международный опыт. Он возглавлял сборную Литвы, австрийскую «Аустрию», а также несколько российских клубов, включая «Шинник» и «Балтику».

В последние годы Зелькявичюс занимал пост председателя Совета футбольных тренеров Литвы. За вклад в развитие спорта в 2024 году он был удостоен одной из высших государственных наград страны.

Ранее сообщалось, что на 61-м году жизни скончался двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков. Пресс-служба Федерации каноэ России подтвердила эту новость, но не назвала причины его смерти.