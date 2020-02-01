https://static.news.ru/photo/6ae01f16-44d6-11ea-afa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: photoarena/Thomas Eisenhuth/Global Look Press

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Желько Бувач назначен спортивным директором московского футбольного клуба «Динамо».

Контракт со специалистом подписан на 2,5 года, сообщает пресс-служба «Динамо».

Бувач был помощником тренера Юргена Клоппа, вместе с которым стал двукратным чемпионом Германии с «Боруссией». После этого специалисты вместе работали в английском «Ливерпуле».

Ранее стало известно, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.