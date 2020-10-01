Бывший игрок «Зенита» рассказал, с какой проблемой клуб столкнётся в ЛЧ

https://static.news.ru/photo/b43b62de-040b-11eb-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Игонин Фото: a.igonin5/instagram.com

Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин оценил соперников «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака попали в группу F, в которой встретятся с такими командами, как «Боруссия» (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия).

Мы все прекрасно знаем, что в футболе возможно всё. У нас есть примеры, когда мы обыгрывали и «Реал», и «Барселону», поэтому дело не в соперниках. Дело в том, как «Зенит» готов к Лиге чемпионов. Это турнир совершенно иного уровня, — сказал Игонин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Он отметил, что беда клуба заключается в том, что ему не приходится играть на все сто процентов, а еврокубки как раз и предполагают стопроцентную отдачу.

Оттого мы на выходе и получаем, что соперники, которые, на наш взгляд, менее сильные или менее именитые, нас проходят. Не важно, какой соперник — важно, как будет играть «Зенит», — заключил спортсмен.

Ещё один российский клуб, «Краснодар», в группе Е встретится с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». «Быки» пробились в основную стадию главного еврокубка через стадию квалификации, обыграв по итогам двух матчей греческий ПАОК.

«Локомотиву» в группе А достались мюнхенская «Бавария», испанский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». «Железнодорожники» попали напрямую в групповой этап как серебряные призёры чемпионата России прошлого сезона.

Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября, писал NEWS.ru.