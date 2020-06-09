Бывший игрок НФЛ Колдуэлл застрелен в США

https://static.news.ru/photo/f5520016-aa24-11ea-87f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: AA Communications archives

Бывший игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Дональд Колдуэлл был застрелен в Тампе, сообщает ESPN.

Экс-ресивер (принимающий, позиция игрока) направлялся на свидание и получил два огнестрельных ранения в результате нападения. Игрок скончался по пути в больницу.

Колдуэлл выступал за «Лос-Анджелес Чарджерс», «Вашингтон Редскинс», «Сент-Луис Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», члены которого были опечалены, узнав о смерти своего бывшего футболиста.

We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell.



Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/mxBtkTXTKD — New England Patriots (@Patriots) June 7, 2020

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс заявил, что некоторые баскетболисты не хотят возобновлять сезон из-за проблем с расизмом в США, писал NEWS.ru.