Бывший игрок НФЛ Колдуэлл застрелен в США

Бывший игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Дональд Колдуэлл был застрелен в Тампе, сообщает ESPN.
Экс-ресивер (принимающий, позиция игрока) направлялся на свидание и получил два огнестрельных ранения в результате нападения. Игрок скончался по пути в больницу.
Колдуэлл выступал за «Лос-Анджелес Чарджерс», «Вашингтон Редскинс», «Сент-Луис Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», члены которого были опечалены, узнав о смерти своего бывшего футболиста.
We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell.— New England Patriots (@Patriots)
Our thoughts and prayers are with his family and friends.
pic.twitter.com/mxBtkTXTKD June 7, 2020
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс заявил, что некоторые баскетболисты не хотят возобновлять сезон из-за проблем с расизмом в США, писал NEWS.ru.
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