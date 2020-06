Бывший игрок НФЛ Колдуэлл застрелен в США

Экс-ресивер (принимающий, позиция игрока) направлялся на свидание и получил два огнестрельных ранения в результате нападения. Игрок скончался по пути в больницу.

Колдуэлл выступал за «Лос-Анджелес Чарджерс», «Вашингтон Редскинс», «Сент-Луис Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», члены которого были опечалены, узнав о смерти своего бывшего футболиста.