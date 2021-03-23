Бывший игрок «Динамо» рассказал о геях в российском футболе

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о гомосексуалистах среди своих коллег. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Реально ли, чтобы в команде был открытый гей? В России — нет. В толерантной Европе всё возможно... [Если бы в моей команде был гей, то что?] Бояться снять полотенце в душе? Не знаю, если честно. Сложный вопрос, не думаю, что в России когда-то такое произойдёт, — сказал Дьяков.
По словам игрока, в Италии можно видеть двух мужчин целующимися, а в России — нет, потому что «у нас другой менталитет».
В 2013 году Дьяков сказал в интервью, что вообще не считает геев за людей.
18 марта NEWS.ru писал, что российские депутаты предложили ужесточить ответственность за гей-пропаганду.