Бывший игрок «Динамо» рассказал о геях в российском футболе

https://static.news.ru/photo/0c2228cc-8be1-11eb-8117-96000091f725_660.jpg Виталий Дьяков Фото: fcdm_official/vk.com

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о гомосексуалистах среди своих коллег. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Реально ли, чтобы в команде был открытый гей? В России — нет. В толерантной Европе всё возможно... [Если бы в моей команде был гей, то что?] Бояться снять полотенце в душе? Не знаю, если честно. Сложный вопрос, не думаю, что в России когда-то такое произойдёт, — сказал Дьяков.

По словам игрока, в Италии можно видеть двух мужчин целующимися, а в России — нет, потому что «у нас другой менталитет».

В 2013 году Дьяков сказал в интервью, что вообще не считает геев за людей.

18 марта NEWS.ru писал, что российские депутаты предложили ужесточить ответственность за гей-пропаганду.