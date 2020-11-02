Бывший глава «Локо» Геркус сравнил клуб с соломенным домиком

https://static.news.ru/photo/9740cc1e-1d0b-11eb-a5b9-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: vk.com/igerkus

Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что его расстраивает игра команды после смены главного тренера.

На «Локомотив» смотреть особенно печально. Перестройка команды, которую затеяли под лозунгом сокращения затрат, пока выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного, — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Геркус являлся гендиректором «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018 года. На этом посту его сменил Василий Кикнадзе. В настоящее время главным тренером команды является серб Марко Николич. Наставник пришёл на смену уволенному Юрию Сёмину.

Ранее NEWS.ru писал, что Марко Николич поделился ожиданиями перед встречей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».