https://static.news.ru/photo/32203982-d0a4-11e9-abd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров заявил, что при наставнике Лучано Спаллети в команде существовала «мафия», в которую входили ряд игроков коллектива.

У каждого тренера всегда были свои сподвижники. Про нас (Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин. — News.ru) говорили: «Офигели, зажрались». Нас так и прозвали «мафией», — сказал Быстров в интервью Наталье Кларк для канала на YouTube «Быстров и Кларк».

Кроме того, футболист отметил, что принцип работы иностранных тренеров при поражении команды — скидывать вину на российских футболистов.

От следующего поражения корона становится ещё больше, и становятся виноваты вот эти русские, мы, которых надо гнать, потому что они вечно чем-то недовольны, — добавил он.

35-летний хавбек выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014, когда пост главного тренера и занимал Спаллети. Стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

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