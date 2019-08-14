13 августа в Португалии прошла ответная игра третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, в которой «Краснодар» переиграл «Порту» со счетом 3:2. Этот результат позволил российскому клубу пройти в следующую стадию турнира. Бывший полузащитник «быков» Владимир Быстров в эксклюзивном интервью News.ru поделился впечатлениями после игры российского коллектива.

— По сумме двух матчей «Краснодар» обошёл «Порту». Следующий соперник греческий «Олимпиакос». Опаснее ли греки?

— Греки так же опасны, как и португальцы. Если «Краснодар» покажет свой футбол и сыграет с таким настроем, как в матче с «Порту», то они должны представлять Россию в Лиге чемпионов.

— Является ли преимуществом, что в российской премьер-лиги (РПЛ) прошло уже пять туров, а в Португалии чемпионат только стартовал?

— Никакого преимущества не было, потому что в первой встрече португальцы показали, что они опасны. На это не стоило обращать внимания, что и продемонстрировала российская команда.

— Все три мяча подопечные Мурада Мусаева забили в первом тайме. Первые два гола были забиты с разницей в девять минут (на 3-ей и 12-й минутах). Ошарашило ли это соперника?

— Их ошарашил уже первый мяч. «Краснодар» вышел уверенно на поле, как и должен был, ребята почувствовали, что могут обыграть команду, не оставив шанса сопернику.

Футболист ФК «Порту» Алекс Теллес FCPorto/facebook.com

— «Порту» явно не ожидал такого исхода после первой сорокапятиминутки. Неужели после победы в гостях, португальский коллектив надеялся легко пройти российскую команду?

— «Южане» сыграли так, как нужно было во втором матче, в первом всё пошло не по плану.

— Казалось, что после первого тайма «Краснодар» немного расслабился, что позволило «Порту» сократить отставание на два мяча. Что думаете?

— Ни в коем случае «Краснодар» не расслаблялся, они играли так, как необходимо выступать в Лиге чемпионов, забили три, пропустили два гола. У них было преимущество, благодаря которому ребята прошли один из сильнейших клубов Португалии.

— Мусаев заявил с первых минут воспитанника Сулейманова. До этого мы видели 19-летнего нападающего в большинстве случаев на заменах. Готов ли он?

— Давно уже, но насколько он будет готов выйти в стартовом составе против «Олимпиакоса» и отыграть 30, 40, 50 или 90 минут, решит тренерский штаб, который выбирает футболистов. Они знают каждого игрока. И если его выпустили против «Порту» с первых минут, то он был готов на сто процентов.

Магомед-Шапи Сулейманов Сергей Булкин/News.ru

— Вообще, мы часто видим воспитанников «южан» в стартовом: Сафонов, Игнатьев, теперь Сулейманов. Набрали ли они уже достаточную форму, или пока расслабляться рано?

— Главные герои — свои воспитанники, те, которые вывели «Краснодар» ещё дальше в Лигу чемпионов. Осталось сделать последний шаг. Необходимо быть очень внимательными, сконцентрированными и двигаться дальше. Надеюсь увидеть их в групповом этапе турнира.

— Были ли у вас опасения в концовке встречи, что «Краснодар» не удержит нужную разницу в счёте?

— Сколько раз уже «Краснодар» пропускал в концовках игр, что опасения, безусловно, были, но они заслужили, дотерпели, бились. Они красавцы.

— Как отнеслись к срыву трансляции поединка в России? Можно ли было ожидать такого поведения со стороны португальского клуба?

— Португальские руководители санкционировали, «обделались», флаг им в руки, пускай действуют так же. Всё равно показали, как действовал «Краснодар». Все гордятся командой.