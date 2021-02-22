Быстров отказался ворошить историю с Дзюбой и пропажей денег

https://static.news.ru/photo/d526bb58-75c4-11eb-a3ec-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров заявил, что не будет комментировать историю с пропажей у него денег в 2009 году.

Инцидент произошёл, когда он и Артём Дзюба защищали цвета столичного «Спартака». В раздевалке у Быстрова пропали 23 тысячи рублей. Позже деньги были найдены у Дзюбы.

У него сейчас своя семья, дети. У меня дети. Есть некоторые моменты, которые были по молодости, и я не думаю, что про них нужно говорить, — сказал Быстров в интервью Василию Конову на YouTube-канале.

Футболист отметил, что пока его никто не трогает, нет смысла поднимать и ворошить то, что было в молодости. По мнению Быстрова, «каждый может сделать что-то не так, но жизнь продолжается».

Ранее Артём Дзюба попал в скандальную историю после того, как в Сеть утекло видео, на котором он занимается самоудовлетворением. Футболист был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть». Позднее экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что отношение к Дзюбе в «Зените» после скандала не изменилось, писал NEWS.ru.