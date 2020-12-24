Аршавин рассказал, как Дзюба переживает историю со скандальным видео

https://static.news.ru/photo/d2d3dbb4-45ff-11eb-8a22-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как нападающий петербургского клуба Артём Дзюба перенёс историю с публикацией интимного видео с его участием.

Это негативно влияет на его репутацию. Он же домой приходит, с женой и детьми сидит и так далее. Это никуда не уйдёт, всё равно останется. Он встречается на улице с кем-то, на мероприятиях, всё равно в голове думает: «А этот человек смотрит на меня просто так или потому что видел тот ролик?» Конечно, он переживает, — рассказал экс-футболист в интервью журналисту Нобелю Арустамяну для его YouTube-шоу.

Аршавин добавил, что отношение к футболисту в «Зените» после скандала не изменилось.

В начале ноября в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудовлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть».

Как сообщал NEWS.ru, сам футболист после первого футбольного матча после скандала записал видеообращение, в котором назвал прошедшую игру «самой непростой в карьере» и сравнил своё состояние с адом.