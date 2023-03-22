Будет жарко: чем известны сборные Ирана и Ирака, с которыми сыграет Россия Товарищеские встречи подопечных Валерия Карпина с ближневосточными сборными пройдут 23 и 26 марта

Фото: Heuler Andrey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мехди Тареми

Сборной России по футболу 23 и 26 марта предстоит сыграть международные матчи. Они будут не официальными, а товарищескими, но в сложившейся ситуации и это огромная удача. Тем более уровень соперников позволяет рассчитывать на приличное зрелище. Рассказываем подробнее о сборных Ирана и Ирака, с которыми встретятся подопечные Валерия Карпина.

Иран выставит не всех звезд. А кто будет?

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков сборной Ирана в €58,2 млн. При этом только форвард «Байера» Сердар Азмун стоит €12 млн. Азмун много лет выступал в России, в том числе за «Зенит», и их связка с Артемом Дзюбой была самой результативной в РПЛ.

Болельщики, возможно, помнят и видео из раздевалки петербургского клуба во время празднования чемпионства, где Артем шутит над Сердаром. Но в предстоящем матче не будет ни одного, ни второго. Дзюбу игнорирует Карпин, а Азмун пропустит игру с Россией по неким личным причинам.

Главной же звездой команды является нападающий Мехди Тареми. В нынешнем сезоне он забил за «Порту» 13 мячей в чемпионате Португалии и отметился пятью голами в Лиге чемпионов, где стал одним из самых ярких игроков. Обращает на себя внимание и вингер Алиреза Джаханбакш, который поиграл в АПЛ, а теперь выступает в голландском «Фейеноорде».

Фото: IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo/Global Look Press Алиреза Джаханбакш

В составе сборной Ирака нет ни одного мало-мальски известного в Европе игрока, а суммарная стоимость состава оценивается Transfermarkt в скромные €8,2 млн. Это сумма на уровне середняка ФНЛ, она в 17 раз уступает стоимости игроков сборной России.

Что известно о тренерах сборных Ирана и Ирака

Сборная Ирана только 13 марта узнала имя нового главного тренера. С 30 ноября 2022-го это место оставалось вакантным, именно тогда об уходе из национальной команды объявил португалец Карлуш Кейруш, работавший с Ираном на ЧМ в Катаре. Его преемником стал Амир Галенои. Бывший иранский футболист уже руководил сборной с 2006 по 2008 год, но матч с Россией все равно можно считать для него полноценным дебютом.

Сборную Ирака возглавляет испанец Хесус Касас, в команде он тоже находится недавно — с ноября 2022 года. До этого специалист работал в тренерском штабе сборной Испании, а также английского «Уотфорда». Ирак — его первый серьезный опыт самостоятельной работы.

Какая из трех сборных выше в рейтинге ФИФА

Иран занимает в рейтинге ФИФА 24-ю позицию, это выше Украины, Южной Кореи, Уэльса или Сербии. Превосходят иранцы и россиян, которые расположились на 37-й строчке. Понятно, что команде Карпина сейчас очень сложно набирать рейтинговые очки, но их до сих пор начисляют за товарищеские матчи, так что нельзя относиться к ним легкомысленно.

Ирак занимает в рейтинге гораздо более скромную, 68-ю позицию, расположившись между Черногорией и Южной Африкой. Но низкое место не должно убаюкивать россиян, прошлой осенью они скатали унылые нули с идущим 77-м Узбекистаном и Таджикистаном, который находится аж на 108-й позиции.

Каких результатов Иран и Ирак добивались на ЧМ

Сборная Ирана выступала в финальной части чемпионата мира шесть раз, но так и не смогла ни разу выйти из группы. Три последних мундиаля прошли с участием Ирана, и на двух из них команда была очень близка к плей-офф.

На ЧМ-2018 в России Иран набрал четыре очка в группе и имел все шансы занять первое место, обойдя Испанию и Португалию. Однако ничья в последнем туре с португальцами оставила их за бортом 1/8 финала. На мундиале 2022 года иранцы набрали три очка и тоже имели шансы выйти в плей-офф из тяжелой группы с США, Англией и Уэльсом. В последнем туре в матче с американцами Ирану хватило бы ничьей, но они проиграли с минимальным счетом.

У Ирака очень короткая история выступлений на чемпионатах мира. Команда лишь один раз добиралась до финальной стадии — в 1986 году, где сыграла довольно бесславно. Иракцы потерпели минимальные поражения от Бельгии, Мексики, Парагвая и с нулем очков покинули турнир.

Фото: Nikku/Xinhua/Global look Press Джефферсон Саварино (справа) из Венесуэлы борется за мяч с голкипером Ирана Амиром Абедзаде (слева)

Побеждали на больших стартах

Иран трижды подряд брал золото на Кубке Азии с 1968 по 1976 год, а на последнем турнире, который прошел в 2019-м, завоевал бронзу. Наилучшим результатом команды на Олимпийских играх является четвертьфинал в 1976 году.

Ирак тоже побеждал на Кубке Азии, это произошло однажды, но сравнительно недавно — в 2007 году. На последнем турнире команда прекратила борьбу за трофей на стадии 1/8 финала. Кроме того, в активе иракцев четвертое место на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Кто выигрывал в прежних матчах России с Ираном и Ираком

Обе встречи с Ираном сборная России провела относительно недавно. Осенью 2017 года россияне в Казани встретились с иранцами в товарищеском матче в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира и сыграли вничью. На гол Азмуна в начале второго тайма хозяева ответили точным ударом Дмитрия Полоза на 74-й минуте.

За шесть лет до этого команды встретились впервые, товарищеская игра прошла на нейтральной территории в ОАЭ. Россияне под руководством Дика Адвоката показали отвратительную игру и в концовке встречи пропустили мяч, который оказался единственным в игре.

С Ираком сборная России на официальном уровне никогда не встречалась, однако в марте 1995 года иракская национальная команда провела две встречи с петербургским «Зенитом» на турнире Кубок Неру, проходившем в Индии. Сине-бело-голубые поехали на соревнования под флагом сборной клубов России, на групповом этапе скатали нулевую ничью с Ираком и дошли до финала, где снова встретились с иракцами. В той встрече россияне потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.