Бросившему бутылку в футболиста «Марселя» фанату пригрозили тюрьмой

Болельщик «Лиона», бросивший бутылку в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета во время матча 14-го тура чемпионата Франции, рискует получить тюремный срок. Как сообщает L’Equipe, фанату также грозит штраф и запрет на посещение матчей.

В издании не сообщается , какой максимальный срок грозит фанату за бросок бутылки в футболиста, который впоследствии спровоцировал срыв матча между «Лионом» и «Марселем». В то же время отмечается, что фанат также может быть оштрафован на сумму €3,7 тысячи и получить запрет на посещение матчей клуба.

Инцидент произошёл в дебюте матча между «Лионом» и «Марселем». Полузащитник гостей Димитри Пайет отправился исполнять угловой, но в этот момент один из фанатов бросил бутылку в футболиста и угодил ему в голову. Встреча 14-го тура Лиги 1 была прервана.

Пайет известен по выступлениям за французские «Нант», «Сент-Этьен» и «Лилль», а также английский «Вест Хэм». В составе «Марселя» он в общей сложности провёл шесть лет. В футболке коллектива он 266 раз выходил на поле, записал на свой счёт 65 голов и 83 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что грабители проникли в дом нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати и вынесли деньги, драгоценности и часы. По информации Marca, в этот момент родственники футболиста находились в здании и смотрели за выступлением игрока в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».