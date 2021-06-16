Брат Хабиба пошутил о тактике сборной России на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/778dc46a-ce92-11eb-b8f3-96000091f725_660.jpg Усман Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец Bellator, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман, также выступающий в лёгком весе, пошутил о тактике сборной России по футболу накануне её матча с командой Финляндии на Евро-2020.

Паническая атака — тактика нашей сборной по футболу, — написал он в сторис Instagram.

Сборная России в первом матче чемпионата Европы по футболу потерпела разгромное поражение от команды Бельгии со счётом 3:0 в Санкт-Петербурге.

23-летний Усман Нурмагомедов одержал 12 побед в 12 профессиональных поединках по правилам ММА. В дебютном бою в Bellator он победил единогласным решением судей американца Майка Хамела. Усман считается одним из самых талантливых представителей «клана Нурмагомедовых» и возможным преемником Хабиба.

Ранее сообщалось, что петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии.