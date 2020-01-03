https://static.news.ru/photo/37cef60a-2e70-11ea-a99e-fa163e074e61_660.jpg Бранислав Иванович Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович расстанется с петербургской командой по итогам сезона. Футболист и клуб не нашли взаимопонимания в вопросе о новом контракте игрока.

Об этом сообщает Sportska Centrala.

Издание отмечает, что Иванович рассчитывал на двухгодичное соглашение с нынешней зарплатой в €3,3 млн в год, «Зенит» предлагал 35-летнему защитнику контракт по со системе «1+1» с худшими финансовыми условиями. Поскольку стороны не договорились, к вопросу решили не возвращаться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 19-летний нападающий юношеской сборной России по футболу Гамид Агаларов перешёл из махачкалинского «Анжи» в «Зенит» из Санкт-Петербурга. По данным ресурса Transfermarkt, сделка будет финализирована 27 января. Сумма компенсации за футболиста не называется, его рыночная трансферная стоимость оценивается в €300 тысяч. Отцом Гамида является известный в прошлом футболист Руслан Агаларов.