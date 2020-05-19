Не прошло недели с момента, как футбольный клуб «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Юрием Павловичем Сёминым, а ему на смену придёт сербский специалист Марко Николич. Однако это не все изменения, которые произойдут в команде в ближайшее время. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что московскую команду покинут восемь игроков. Причина — тяжёлая финансовая ситуация, вызванная в том числе пандемией коронавируса. О том, насколько сильно может измениться состав «Локомотива» в ближайшее время, — в материале NEWS.ru.

Кто может уйти

В первую очередь необходимо обратить внимание на тех футболистов, у которых в ближайшее время закончится контракт. А таких в «Локомотиве» немало — семь футболистов. Итак, 30 июня контракт истекает у вратаря Антона Коченкова, защитников Владислава Игнатьева и Мацей Рыбуса, полузащитников Александра Коломейцева и Жоау Мариу, нападающих Джефферсона Фарфана и Эдера.

Из перечисленных футболистов точно останется Игнатьев, с которым клуб, по информации СМИ, планирует продлить контракт. Также есть сомнения в отношении того, что клуб покинет Эдер. Как известно, нападающий Фёдор Смолов, который сейчас выступает на правах аренды за испанскую «Сельту», не особо горит желанием возвращаться в Россию. Если у него появится возможность продолжить карьеру в Европе (даже если это будет не «Сельта»), он приложит для этого все усилия. Это обстоятельство, в свою очередь, увеличивает шансы Эдера остаться в команде. Вряд ли «Локомотив» отпустит сразу нескольких форвардов. Закупаться сейчас новыми нападающими нет смысла, особенно, когда в команде есть более проблемные зоны.

Антон Коченков Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается остальных футболистов, то они с огромной долей вероятности (99,9%) не продолжат сотрудничество с «Локомотивом».

Португалец Жоау Мариу, который на правах аренды перебрался из «Интера» в «Локомотив», слишком дорогое удовольствие для «железнодорожников». Вряд ли «Локомотив», который собирается разгружать заработную ведомость, будет выкупать футболиста за € 15 млн. Вариант того, что «Интер» пойдёт навстречу и снизит стоимость, — тоже что-то из области фантастики. Да и футболист не проявил себя настолько хорошо, чтобы клуб искал какие-то пути для совершения сделки или шёл на компромиссы. Такой Жоау «Локомотиву» не нужен.

Любимец Юрия Палыча Джефферсон Фарфан в нынешним своём состоянии тоже является обузой для команды. Во-первых, возраст — перуанцу 35 лет, во-вторых, — тяжёлая травма, которая выбила его на целый сезон. Никто не говорит, что нападающий не сможет вернуться в футбол, но выйти на прежний уровень — вряд ли.

Разговоры о том, что Мацей Рыбус уйдёт, идут не первый месяц. А в начале апреля стало известно, что польским полузащитником интересуется команда из чемпионата Турции. Об этом сообщил агент футболиста Мариуш Пекарски. С большой долей вероятности, как только ситуация с коронавирусом станет поспокойней, переговоры в этом направлении продолжатся.

Также нет пока оснований (в первую очередь игровых) для того, чтобы был продлён контракт с полузащитником Александром Коломейцевым и вратарём Антоном Коченковым. Да, второй номер «Локомотива» в случае необходимости выручал команды, но возраст (футболисту 33 года) тоже имеет не последнее значение. Особенно в ситуации, когда нынешний «Локомотив» собирается брать курс на омоложение состава.

Итого, получается, у нас пять футболистов на выход, осталось ещё трое (как мы помним Мещеряков говорил о восьми футболистах). В первую очередь, к ранее перечисленным игрокам может добавиться Фёдор Смолов, который на закате карьеры решил покорять Европу. Второй наиболее реальный пассажир на выход — это защитник Бенедикт Хёведес. Он ещё зимой хотел сбежать из «Локомотива» (в СМИ говорилось о том, что в услугах чемпиона мира заинтересован немецкий «Кёльн»), но руководство не разрешило. При этом, как сообщают СМИ, начальство пообещало отпустить 32-летнего футболиста по окончании сезона.

Поэтому, скорее всего, как только сезон будет доигран, Хёведес и клуб могут расторгнут соглашение по договоренности сторон (контракт футболиста истекает летом 2021 года — прим. NEWS.ru).

Сейчас, также активно идут разговоры о том, что команду может покинуть защитник Соломон Кверквелия. У Соломона остался год контракта и, по некоторым данным, есть опция выкупа за 4 млн евро. Портал «Чемпионат» уже сообщал , что футболистом интересуются «Краснодар», «Ростов» и «Ротор». Если кто-то осилит зарплату защитника в € 1,8 млн, то клуб, скорее всего, расстанется с грузинским защитником.

Кто может прийти

Милан БадельMaurizio Borsari/AFLO/Global Look Press Милан БадельMaurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Давайте начнём с тех, о ком много в последнее время говорят, но чьи шансы оказаться в «Локомотиве» совсем невелики. Самым главным представителем этой группы является уругваец, выступающий за «Милан», Диего Ласкальт. Естественно, будущее Диего не случайно связали с «Локомотивом». Так как команду покинет Мацей Рыбус, «железнодорожникам» было бы неплохо задуматься о приобретении левого латераля. Однако ценник на Ласкальта сейчас не самый маленький. «Милан» захочет выручить за полузащитника как минимум € 10 млн (сами они заплатили за него больше €14 млн.). Естественно, «Локомотиву» это не по карману. Да и не стоит оно того.

Ещё с зимы идёт разговор о том, что «железнодорожники» проявляют интерес к защитнику ПАОКа Димитрису Яннулису. Переговоры по этому трансферту, действительно, ведутся давно. Главная же проблемы, как вы могли догадаться, заключается в цене.

Владелец ПАОКа Иван Саввиди хочет за своего игрока €6-7 млн. Это, конечно, не ценник Ласкальта, но тоже немало. Если удастся согласовать денежный вопрос, то защитник приедет в Москву. Правда, «Локомотиву» придётся побороться не только с ценой, но и с «Монако», который также положил глаз на футболиста.

А вот хорватский полузащитник Милан Бадель, между прочим, серебряный призер чемпионата мира-2018, имеет больше всего шансов оказаться в стане «железнодорожников». Да, он возрастной футболист (полузащитнику 31 год), но он не такой дорогой (называют сумму в €2-3 млн) и самое главное — его хочет приобрести будущий тренер «Локомотива» Марко Николич. Поэтому есть все основания предполагать, что мы увидим хорвата в ближайшее время в московской команде.