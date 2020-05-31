Болельщиков «Краснодара» и «Сочи» не пустят на футбол

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Первый заместитель министра физической физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что возвращение болельщиков на трибуны в регионе возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений.

Мясищев отметил, что в Министерстве поддерживают желание скорее прийти на стадионы и поддержать любимую команду, однако необходимо соблюдать рекомендации медиков для того, чтобы минимизировать количество больных коронавирусом.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минспорта России возвращение болельщиков на стадионы возможно только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. До этого профессиональные соревнования по командным игровым видам спорта необходимо проводить без привлечения зрителей, - говорится в заявлении на сайте Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

Ранее Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Руководители футбольных клубов в интервью NEWS.ru поспорили о допуске фанатов на трибуны.