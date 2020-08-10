Болельщики «Спартака» призвали уволить главу судейского корпуса РФС

https://static.news.ru/photo/641574ba-db1c-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фратрия», объединение болельщиков футбольного клуба «Спартак» (Москва), выпустила обращение с критикой руководства Российского футбольного союза (РФС).

Фанаты обратились к футбольным чиновникам через соцсеть «ВКонтакте». «Фратрия» напомнила о ситуации с заводящим объединения Михаилом Дивинским.

3 августа, по итогам прошедшего 15 июля матча «Спартак» — «Ахмат», суд вынес приговор по статье 20.31 КоАП РФ нашему заводящему Михаилу Дивинскому — запрет на посещение спортивных мероприятий на протяжении года.Причиной наказания стали заряды Михаила в адрес президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и всего РФС, — говорится в обращении.

Болельщики указали на двусмысленность законодательства, из-за которой любого посетителя футбольного матча можно лишить права посещать игры за проявление эмоций. В обращении подчёркивается, что наказание для Дивинского не прекратит критику в адрес РФС.

«Фратрия» далее обращается к теме судейства в матче первого тура нового розыгрыша чемпионата России по футболу «Спартак» — «Сочи», состоявшемся 9 августа, где команда из Краснодарского края смогла уйти от поражения благодаря двум сомнительным пенальти.

То что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе, — гласит текст обращения.

Болельщики призвали глав судейского корпуса и судейского комитета Виктора Кашшаи и Артура Хачатурянца уйти в отставку. «Фратрия» пообещала и далее бороться «с тем беспределом», который, по мнению фанатов, царит в российском футболе из-за политики РФС.

Президент «Спартака» Леонид Федун, будучи крайне возмущённым судейством в матче с «Сочи», пообещал снять московский клуб с розыгрыша чемпионата России. Однако, как писал NEWS.ru, глава РФС уговорил Федуна отказаться от этого решения.