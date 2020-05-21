Болельщики просят отменить новый сезон АПЛ из-за формы «Манчестер Сити»

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Появились фотографии дизайна третьего комплекта формы футбольного клуба «Манчестер Сити» на следующий сезон.

Футболка выполнена с использованием персидского орнамента пейсли – что выглядит необычно для футбольного мира. На информацию сразу же отреагировали фанаты, которые в шутку просят отменить сезон.

Just cancel next season — Nora (@cityznn) May 21, 2020

Технический спонсор «Сити» утверждает, что дизайнеры вдохновились модой 60-х и 90-х годов музыкального направления «брит-поп», популярного на территории Манчестера.

Английская премьер-лига была остановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент после 28 игр «Сити» занимает вторую строчку с 57 очками в активе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне