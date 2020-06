Организация была создана ФИФА совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Благодаря ей игроки смогут получить часть невыплаченной зарплаты.

Отмечается, что 89% из обратившихся выступают за европейские клубы.