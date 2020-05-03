Билялетдинов: у меня просят в долг, как и у Фролова

https://static.news.ru/photo/9362e386-8d0d-11ea-b534-fa163e074e61_660.jpg Динияр Билялетдинов Фото: bilyaletdinov/instagram.com

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов рассказал, что многие из его знакомых оказались в сложном финансовом положении из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, поэтому просили деньги в долг так же, как до этого рассказывал вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов.

Ко мне тоже обращаются. Но деньги в долг просили, чтобы закрыть платежи. А ведь ещё и кушать нужно. Я чем могу помогаю. Однако ресурсы не бездонные, — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

NEWS.ru писал, что руководство «Крыльев Советов» решило оштрафовать футболиста за нарушение пункта контракта, поскольку Фролов причинил ущерб интересам клуба.

Ранее Фролов раскритиковал введение штрафов за нарушение самоизоляции, а также заявил, что в правительстве «всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы». Футболист сравнил нынешнее время с временами крепостного права.