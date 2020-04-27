«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властей

https://static.news.ru/photo/15a6fe9e-88aa-11ea-980a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Фролов Фото: ПФК

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет оштрафован за интервью футбольному обозревателю Сергею Егорову. В нём он раскритиковал российские власти.

Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяют мнение Евгения Фролова, — говорится в заявлении клуба.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что власти сделали многое для развития футбола в России и в Самарской области. В регионе появился стадион, соответствующий всем международным стандартам.

В нынешнее тяжёлое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус, — заявили представители клуба.

По их словам, Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта, причинив ущерб интересам клуба. Он будет оштрафован.

Ранее Фролов раскритиковал введение штрафов за нарушение самоизоляции, а также заявил, что в правительстве «всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы». Футболист сравнил нынешнее время с временами крепостного права.

NEWS.ru писал, что «Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов. За последние четыре года размер долгов клуба превышает размер стоимости всего клубного имущества.