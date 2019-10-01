https://static.news.ru/photo/68dcd030-e453-11e9-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что московская команда способна отобрать очки у «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Будет упорный матч. Не думаю, что будет высокая результативность, но голы будут. Забивать «Атлетико» можно, сейчас у них немного неудачный период в чемпионате Испании. Можно рассчитывать на взятие очков, — сказал Билялетдинов ТАСС.

Он также отметил, что «Локомотив» хорошо укомплектован и в команде есть кому заменить травмированных братьев Миранчуков.

Незаменимых игроков нет. Ключи к воротам «Атлетико» могут подобрать и другие ребята. Единственное — хотелось бы, чтобы в обороне команда сыграла понадёжнее, — добавил Билялетдинов.

Молодёжный состав «Локомотива» уступил и «Атлетико» во втором туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА, писал News.ru.