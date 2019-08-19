https://static.news.ru/photo/f9939c60-c281-11e9-a191-fa163e074e61_660.jpg Бибрас Натхо Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо перешёл в футбольный клуб «Партизан».

Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба сербской команды.

Dobro došao Bibras Natcho! pic.twitter.com/cV2e2j8RPr — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 19, 2019

Израильский полузащитник выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. Сыграл 104 игры и забил 21 гол. Цвета «армейского» клуба он защищал с 2014 по 2018 год, отличившись 24 мячами в 101 игре.

Агент полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что переговоры с московским футбольным клубом «Локомотив» находятся в активной стадии, писал News.ru.