Без шансов: ПСЖ не по зубам нынешняя «Бавария»

Самый долгий по времени и самый необычный по формату розыгрыш Лиги чемпионов подходит к концу. В воскресенье, 23 августа, состоится финал главного европейского турнира, в котором первое место разыграют между собой ПСЖ и «Бавария». На фоне последних встреч в стадии плей-офф Лиги чемпионов это самая яркая вывеска. Собственно, под стать финалу. Однако интриги ждать в этом матче не стоит. Непобедимая «немецкая машина» завелась и вряд ли упустит возможность оформить «золотой требл». Почему у французов очень мало шансов в этом противостоянии — рассказывает NEWS.ru.

История не на стороне ПСЖ

Если обратиться к истории, то можно заметить абсолютное превосходство «Баварии» над ПСЖ в отношении того, насколько часто команды пробивались в решающие стадии главного еврокубка. Да, конечно, ПСЖ относительно молодой клуб. Он основан в 1970 году, на 70 лет позже, чем «Бавария». Однако даже в последние годы, когда французский клуб уже приобрёл очертания топ-команды, на европейской арене он проявлял себе не лучшим образом.

Чтобы вы понимали: для ПСЖ предстоящий матч с «Баварией» станет первым участием в финале Лиги чемпионов, мюнхенцы же сыграют в решающем поединке уже в 11-й раз. К слову, пять из десяти финалов обернулись для «Баварии» титулами: сначала одержали три подряд победы в 1974-м, 1975-м и 1976-м, затем — в 2001-м и 2013-м.

Финал Лиги Чемпионов 25.05.2013 FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В полуфиналах статистика тоже не в пользу парижан. Последний раз ПСЖ пробивался в 1/2 финала в 1995 году, то есть 25 лет назад. Тогда парижане прошли «Милан». У «Баварии», естественно, и в этом отношении дела обстоят намного лучше. За последние девять лет мюнхенцы выходили в полуфиналы Лиги чемпионов семь раз. После последней победы в 2013 году они ещё четыре раза доходили до полуфиналов.

Но отсутствие у ПСЖ опыта выступлений в полуфиналах и финалах — это лишь часть проблемы. За последние несколько лет парижский клуб, имея все шансы пробиться в более высокий раунд стадии плей-офф, эту возможность упускал. Вспомните «ремонтаду» в сезоне-2016/17, когда ПСЖ, выиграв в первой встрече со счётом 4:0, затем в ответном матче уступил «Барселоне» со счётом 1:6. Или прошлогоднюю игру против «Манчестер Юнайтед», когда гол, забитый «красными дьяволами» на последних минутах, лишил парижан четвертьфинала. В какой-то момент продолжительная полоса неудач натолкнула некоторых на мысль о том, что на ПСЖ наложено проклятие Лиги чемпионов.

Но чёрная полоса осталась в итоге позади. ПСЖ дошёл до финала Лиги чемпионов, но в решающей встрече их ждёт очень серьёзный соперник. Одно дело проходить итальянскую «Аталанту» и немецкий «РБ Лейпциг», другое — противостоять чуть ли не самой сильной команде Европы на данное время. История показывает, что если дело касается грандов, да ещё и в решающих поединках, то ПСЖ теряется и проваливает встречи. Не обязательно, чтобы в предстоящем матче знакомый всем до боли сценарий повторился. Но не учитывать это обстоятельство невозможно.

Статистика сезона не на стороне ПСЖ

«Бавария» в этом розыгрыше Лиги чемпионов феноменальна. На счету мюнхенцев 10 побед в 10 матчах. При этом команда в этом сезоне забила 42 гола (!). Это лучший результат за всю историю Лиги чемпионов. Больше только у «Барселоны» в сезоне-1999/00 — 45 мячей, но испанцы тогда провели 16 матчей, у «Баварии» их всего будет 11.

В среднем команда Ханса-Дитера Флика забивает в этом розыгрыше 4,2 гола. Это без преувеличений выдающийся результат. Восемь мячей было забито в ворота «Барселоны», семь мячей досталось на групповом этапе английскому «Тоттенхэму», шесть получила сербская «Црвена Звезда». Только в одной игре было забито лишь два гола — повезло греческому «Олимпиакосу».

Такую сумасшедшую результативность команде во многом обеспечили несколько человек. Первый — это Роберт Левандовски. Польский нападающий, которому 21 августа исполнилось 32 года, проводит чуть ли не лучший сезон в своей карьере. В полуфинале с «Лионом» он отметился голом, который стал в итоге 15-м в активе форварда в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Поляк забивал во всех девяти матчах, в которых выходил на поле. Для понимания: больше голов за всю историю забил только Криштиану Роналду. В сезоне-2013/14 португалец, выступавший тогда за «Реал» Мадрид, оформил на два гола больше. У Левандовски в запасе ещё один матч, чтобы догнать или перегнать португальца.

Роберт Левандовски Frank Hoermann/ Sven Simon/Global Look Press

Отдельное внимание стоит обратить на форварда Сержа Гнабри. На фоне невероятной результативности Левандовского немецкому нападающему зачастую уделяется не так много внимания, и это несправедливо. 25-летний футболист обладает большим набором полезных характеристик и заслуженно является в нынешнем составе «Баварии» одним из важнейших футболистов. В Лиге чемпионов он ещё и очень результативен. С девятью голами располагается на третьей позиции в гонке бомбардиров (больше голов только у Эрлинга Холанда и у упомянутого выше Левандовского).

А теперь для сравнения приведём статистику ПСЖ. Французы победили в восьми встречах из десяти (одно поражение и одна ничья), что, в принципе, тоже неплохой результат. Однако в остальных аспектах у парижан дела обстоят намного скромнее.

В «Баварии» есть ярко выраженные форварды, которые во многом и формируют такую невероятную статистику. В ПСЖ таких нет. Лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов у парижан является Мауро Икарди с пятью голами в семи матчах, у его одноклубника Килиана Мбаппе столько же голов, но сыграл он на два матча больше. Возможно, именно поэтому у французов такая скоромная голевая статистика — 25 голов в 10 матчах. Это почти в два раза меньше, чем у «Баварии».

Последние матчи не на стороне ПСЖ

Пока «Бавария» уничтожала «Барселону», ПСЖ в своём четвертьфинальном матче чуть было не проиграл «Аталанте» (1:2). Да, французы в том противостоянии создавали огромное количество моментов, которые фантастическим образом не реализовывал Неймар. Однако «Аталанта», скромная в отношении состава, но не игры, выглядела не хуже парижан, а иногда даже лучше. Отчасти чудо, отчасти вышедший на замену Мбаппе спасли ПСЖ в тот вечер.

Michael Regan - UEFA/www.imago-images.de/Global Look Press

В игре с «Лейпцигом» (3:0) была, конечно, совсем другая ситуация. Эта была одна из немногих встреч в Европе (по крайней мере, за последнее время), когда «Париж» тотально доминировал над соперником и полностью контролировал игру от начала до конца. Но всё же в том матче немцы в большей степени проиграли себе сами. Во-первых, главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман намудрил со схемами. Во-вторых, два гола из трёх немцы привезли себе сами. Будь соперник более мастеровитый, непонятно, как бы себя проявил ПСЖ.

«Баварии» же последние соперники доставили меньше проблем. По сути, вообще не доставили (хотя «Лион» попытался). Мюнхенцы, которым по праву присвоено звание команды с лучшим прессингом в Европе, без особых затруднений расправлялись со своими оппонентами.

Одним словом, ПСЖ будет очень непросто. Шанс у любой команды есть всегда, особенно в таком турнире, как Лига чемпионов, но для этого парижанам необходимо будет очень и очень постараться.