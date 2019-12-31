Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе тренера Романа Березовского. Он входил в штаб Александра Точилина, а в конце осени стал исполняющим обязанности наставника команды.
Для меня это было незабываемое время. Самые лучшие воспоминания о людях и о городе, если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи, — приводит слова Березовского официальный сайт клуба.
Ранее NEWS.ru писал, что московский «Локомотив» отзаявил полузащитника Александра Коломейцева.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен