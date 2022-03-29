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Бельгийский футболист умер в 28 лет

Бельгийский футболист Мигель ван Дамм умер в 28 лет от лейкемии
16:42, 29 марта 2022
Бельгийский футболист умер в 28 лет Мигель ван Дамм Фото: Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Футболист бельгийского клуба «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет, сообщает HLN.be. Причиной смерти вратаря стала лейкемия, от которой спортсмен лечился с 2016 года. В 2019 году была зафиксирована ремиссия, но через некоторое время болезнь возобновилась.

Не хватает слов описать, что мы чувствуем. Мы знали, что ситуация в последнее время носила тяжёлый характер, — заявили в клубе.

Голкипер выступал за «Серкль Брюгге» с 2014 года. В составе команды провёл 44 матча, в которых пропустил 60 мячей.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и донецкого «Шахтёра» Алексей Бахарев скончался на 46-м году жизни. Он выступал за красно-белых в 1997 году. Причина смерти не называется.

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