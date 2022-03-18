Умер бывший футболист «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и донецкого «Шахтёра» Алексей Бахарев скончался на 46-м году жизни, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российской команды. Он выступал за «красно-белых» в 1997 году. Причина смерти не называется.

В составе москвичей Бахарев провёл 39 матчей и забил 2 мяча.

Футболист также играл за «Шахтёр» с 1999 по 2006 год. Полузащитник провёл 177 матчей за донецкий клуб, забив 13 голов. Также он выступал за «Ладу», «Ротор» и «Рубин».

В составе «Спартака» Бахарев стал чемпионом России, а в составе «Шахтёра» — чемпионом Украины. В активе футболиста есть по одному матчу за сборные России и Украины.

Он завершил карьеру в 2009 году, после чего начал работать тренером в системе «Шахтёра». .

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