«Бавария» забила «Барселоне» восемь раз и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/5abca738-de75-11ea-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: augenklick/Peter Schatz/Pool/Global Look Press

Футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили соперников из «Барселоны» в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов со счётом 8:2. Так крупно испанский клуб в еврокубках ещё не проигрывал.

У победителей по два мяча забили Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты) и Филиппе Коутиньо (85-я, 89-я), по голу — Иван Перишич (22-я), Серж Гнабри (28-я), Йозуа Киммих (63-я) и Роберт Левандовский (82-я). В составе «Барселоны» смог отличился Луис Суарес (57-я). Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник немецкого клуба Давид Алаба (7-я).

Поединок между английским «Манчестер Сити» и французским «Лионом» 15 августа выявит соперника «Баварии» по полуфиналу. Финальная стадия Лиги чемпионов проходит в Лиссабоне без зрителей. Итог противостояния команд определяется по результатам одного матча.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первым полуфиналистом турнира стал «РБ Лейпциг». Во втором четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов немецкий клуб вырвал победу у испанского «Атлетико» со счётом 2:1. Все мячи в этой встрече влетали в сетку ворот после перерыва.