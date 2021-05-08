«Бавария» стала чемпионом Германии по футболу в девятый раз подряд

«Бавария» стала досрочным победителем чемпионата Германии по футболу в сезоне-2020/21. Для мюнхенского клуба это девятое чемпионство подряд.
В субботу, 8 мая, дортмундская «Боруссия» обыграла на своём поле «РБ Лейпциг» со счётом 3:2 в матче 32-го тура. Поражение лишило «Лейпциг» шансов догнать «Баварию», которая в 31-й раз выиграла чемпионат.
Мюнхенцам осталось провести в нынешнем сезоне ещё три матча. 8 мая команда примет на своём поле гладбахскую «Боруссию».
Ранее сообщалось, что журналист Фабрицио Романо раскрыл условия нового контракта Неймара с «Пари Сен-Жермен». Бразильский нападающий продлил договор с парижским клубом до 2025 года.