«Бавария» стала чемпионом Германии по футболу в девятый раз подряд

https://static.news.ru/photo/850a208c-b017-11eb-a614-96000091f725_660.jpg Фото: fcbayernen/twitter.com

«Бавария» стала досрочным победителем чемпионата Германии по футболу в сезоне-2020/21. Для мюнхенского клуба это девятое чемпионство подряд.

В субботу, 8 мая, дортмундская «Боруссия» обыграла на своём поле «РБ Лейпциг» со счётом 3:2 в матче 32-го тура. Поражение лишило «Лейпциг» шансов догнать «Баварию», которая в 31-й раз выиграла чемпионат.

Мюнхенцам осталось провести в нынешнем сезоне ещё три матча. 8 мая команда примет на своём поле гладбахскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что журналист Фабрицио Романо раскрыл условия нового контракта Неймара с «Пари Сен-Жермен». Бразильский нападающий продлил договор с парижским клубом до 2025 года.