«Бавария» одержала девятую победу подряд в чемпионате Германии по футболу

https://static.news.ru/photo/28da9acc-a81f-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Hangst/Global Look Press

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» обыграл «Байер» из Леверкузена со счётом 4:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Кингсли Коман (27-я минута), Леон Горецка (42), Серж Гнабри (45) и Роберт Левандовский (66). У «Байера» отличились Лукас Аларио (10) и 17-летний футболист Флориан Вирц (89).

Вирц стал самым молодым игроком, забивавшим в чемпионатах Германии (17 лет и 34 дня), предыдущий рекорд принадлежал бывшему футболисту дортмундской «Боруссии» Нури Шахину (17 лет 82 дня).

Тем временем, нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил новый рекорд чемпионата по количеству голевых передач за один сезон. Он сделал две голевые передачи за матч, всего за сезон на его счету их стало 20.

«Бавария» одержала девятую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 70 очков после 30 игр.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает Бундеслигу, которая 16 мая возобновила футбольный сезон, примером для подражания. Чемпионат Испании по футболу приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19 на неопределённый срок.