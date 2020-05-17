Президент Ла Лиги назвал Бундеслигу примером для подражания

https://static.news.ru/photo/d36595ae-98d5-11ea-9227-fa163e074e61_660.jpg Хавьер Тебас Фото: YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает Бундеслигу, которая 16 мая возобновила футбольный сезон, примером для подражания.

Я очень рад, уже поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу, я очень горжусь ими. Это пример для подражания, — цитирует Тебаса El Partidazo.

Программу 26-го тура Бундеслиги открыли сразу пять матчей.

Чемпионат Испании по футболу приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19 на неопределенный срок.

Испания входит в число стран, которые наиболее пострадали от вируса. По последним данным на 18 мая число заболевших превышает 231 тысячу человек, из которых более 149 тысяч выздоровело, свыше 27 тысяч человек погибли.

Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, гражданам других государств, вернуться в Россию. При этом легионеров обяжут пройти 14-дневный карантин, ранее писал NEWS.ru.