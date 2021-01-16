«Бавария» может пожертвовать Толиссо для приобретения Нойхауса

https://static.news.ru/photo/47b44754-58c8-11eb-8692-fa163e074e61_660.jpg Корентен Толиссо Фото: Philippe Ruiz via imago-images.de/Global Look Press

«Бавария» может пожертвовать полузащитником Корентеном Толиссо ради приобретения игрока центра поля менхенгладбахской «Боруссии» Флориана Нойхауса.

Так, сумма отступных в контракте игрока составляет €40 млн. В связи с этим клуб не исключает продажу Толиссо. Известно, что контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Некоторое время назад появилась информация о том, что интерес к французу проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Нойхаус отыграл за «Боруссию» 23 матча, забив пять голов и реализовав четыре результативные передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун успешно прибыл в расположение команды, которая в настоящее время проходит сборы в ОАЭ.

Известно, что некоторое время назад у игрока возникли проблемы с визой, из-за этого он позднее присоединился к команде. «Зенит» вылетел в Эмираты 15 января.