«Барселону» оштрафуют за жест Месси в память о Марадоне

https://static.news.ru/photo/19a24cd0-332f-11eb-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

Королевская испанская футбольная федерация накажет «Барселону» за поступок аргентинского нападающего Лионеля Месси, почтившего память соотечественника Диего Марадоны прямо во время матча чемпионата страны.

Каталонский клуб в игре 11-го тура национального первенства победил «Осасуну» со счётом 4:0. Месси забил последний мяч на 73-й минуте. Аргентинец, празднуя гол, снял верхнюю часть комплекта формы, под которой оказалась футболка в цветах клуба «Ньюэллс Олд Бойз», где Месси начинал карьеру и за который провёл несколько матчей Марадона.

Как передаёт AS, действия аргентинца нарушают регламент Ла Лиги, запрещающий игрокам демонстрировать изображения, надписи или слоганы вне зависимости от содержания и преследуемой цели. «Барселону» оштрафуют на €3 тысячи.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В начале месяца спортсмен перенёс инсульт. После операции на головном мозге он был выписан из больницы для продолжения лечения на дому.

Ранее NEWS.ru писал, что в смерти чемпиона мира 1986 года обвинили его врача Леопольдо Луке. В его доме прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Медика подозревают в халатности и в том, что он оставил пациента без должного внимания. Врач свою вину отрицает.