«Барселона» предложила €80 млн и трёх игроков за футболиста Мартинеса

https://static.news.ru/photo/f6d8db3e-8eaa-11ea-adb0-fa163e074e61_660.jpg Лаутаро Мартинес Фото: Lm/Matteo Papini / Ipa/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил итальянскому «Интеру» €80 млн и трёх своих игроков за аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Барселона» хотела включить в сделку защитников Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо, но «Интер» отказался от этого предложения. Итальянский клуб хочет получить €111 млн, которые прописаны в контракте Мартинеса в качестве отступных, сообщает La Gazzetta dello Sport .

Мартинес в текущем сезоне провёл 31 матч в составе «Интера», забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи. Руководство клуба хочет оставить футболиста в команде на следующий сезон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в покупке нападающего бразильского «Фламенго» Линкольна. «Локомотив» уже связался с представителями Линкольна и сообщил о своей заинтересованности. В ближайшее время московский клуб сделает официальное предложение «Фламенго» о покупке футболиста.